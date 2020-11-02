Шахтер — Боруссия М: превью, мнение букмекеров, трансляция

Донецкий «Шахтер» завтра, третьего ноября, проведет свой третий поединок в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Соперником чемпионов Украины будет представитель Германии — «Боруссия» Мнехенгладбах.

В Киеве на НСК «Олимпийский», к сожалению, снова без зрителей, лидер группы В сыграет против второй команды квартета. Кто еще бы мог подумать, что в третьем туре в Киеве будут играть лидеры «Шахтер» и «Боруссия», а «Реал» и «Интер» только замыкать турнирную таблицу.

Для донецкого клуба эта встреча очень важная в плане того, что будет дальше в турнирной борьбе. Если горняки выиграют или сыграют вничью, то вполне реально могут зацепиться за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Шахтер»

Донецкий клуб уже сейчас называют главной неожиданностью Лиги чемпионов. Если бы кто-то предположил, что чемпион Украины после двух туров, учитывая еще и проблемы с коронавирусом в команде, сумеет набрать четыре очка, то многие бы минимум с удивлением посмотрели бы на такого человека. Чемпионы Украины провели два просто очень отличных поединка против «Реала», сначала шокировав весь Мадрид и выиграв 3:2, и «Интера», добившись важной ничьей на домашней арене.

После двух туров у «Шахтера» четыре пункта, два очка у «Боруссии» и «Интера» и только один пункт у «Реала». Если мадридский и миланский клубы поделят очка, а «Шахтер» в противостоянии с клубом из Менхенгладбаха сумеет набрать три или больше пункта, то вполне может включиться в борьбу за место в плей-офф Лиги чемпионов.

«Шахтер», несмотря на то, что проводит не очень успешное начало сезона в УПЛ, команда занимает второе место в турнирной таблице после восьми туров и уступает киевскому «Динамо» четыре пункта, еще не разу не проигрывал. У донецкого клуба в УПЛ четыре победы и четыре ничьих. На «своей арене» у горняков четыре победы и одна ничья, плюс ничейный поединок против «Интера». После матча с миланской командой «Шахтер» сумел выиграть у второй состава «Мариуполя» со счетом 4:1, который не мог рассчитывать на 14 арендованных футболистов горняков, в заявке на матч у клуба было всего 14 исполнителей.

«Боруссия»

Клуб из Менхенгладбаха также весьма успешно стартовал в Лиге чемпионов. Сначала подопечные Розе сумели сыграть вничью с «Интером» в Милане – 2:2. При этом Лукаку сумел принести итальянкой команде один пункт, забив гол да 89-й минуте встречи. Также победу немецкая команда потеряла и в игре с «Реалом». После двух голов Тюрама «Боруссия» могла забивать еще, однако свои моменты не реализовала. В концовке матча сначала Бензема, а потом уже в дополнительное время Каземиро сумели вырвать ничью для мадридцев.

«Боруссия» в этих матчах показывала очень дисциплинированный и красивый футбол, и только в концовках встреч упускала победу. Подопечные Розе делают ставку на командный футбол, а не на игру индивидуальных личностей, что делает футбол «Боруссии» очень неудобным для донецкого «Шахтера».

В Германии дела у «Боруссии» идут также весьма неплохо, после шести туров команда занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своем активе три победы, две ничьих и одно поражение – от дортмундской «Боруссии» в стартовом туре Бундеслиги. На выходных подопечные Розе сумели на половину вторым составом одолеть дома «Лейпциг» со счетом 1:0, единственный гол забил Вольф на 60-й минуте.

История противостояний

В рамках еврокубков «Шахтер» и «Боруссия» не встречались, однако в 2009 году провели товарищеский матч. Тогда донецкий клуб праздновал победу со счетом 3:0. Если брать противостояния против немецких команд, то у «Шахтера» весьма удачные матчи против таких клубов. Всего в еврокубках было сыграно 22 поединка – восемь побед у чемпиона Украины, семь поражений и еще семь матчей закончилось вничью.

Арбитры

Сердар Гезюбююк (Нидерланды),

ассистенты рефери — Йоост ван Зуйлен и Иоганн Балдер (Нидерланды),

четвертый арбитр — Аллард Линдхаут (Нидерланды).

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Трубин, Додо, Бондарь, Матвиенко, Корниенко, Майкон, Антонио, Тете, Соломон, Марлос, Мораес

«Боруссия» М: Зоммер, Гинтер, Бенсебайни, Лайнер, Эльведи, Хофман, Нойхаус, Крамер, Плеа, Тюрам, Штиндль

Мнение букмекеров

Победа «Шахтера» – 3.22

Ничья – 3.62

Победа «Боруссии» – 2.68

Прогноз

Ждем боевого поединка и ничьей – 2:2.

Трансляция

В прямом эфире матч покажет телеканал «Футбол-1». Трансляция начнется в 19:55.