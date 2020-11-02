Украинец Павлов отличился голом в матче чемпионата Сербии

Воспитанник луцкой «Волыни» Евгений Павлов проводит один из самых успешных сезонов в своей карьере.

В матче 13 тура чемпионата Сербии 29-летний форвард отличился голом в ворота гранда местного футбола «Црвены Звезды». К сожалению, удар украинца оказался для «Радника» лишь голом престижа, команда уступила со счетом 1:4.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Евгения Павлова шесть голов в 14 матчах за «Радника», при том что лучшим показателем игрока в карьере в матчах высших дивизионов является семь голов прошлого сезона.

Ранее игрок успел поиграть помимо чемпионата Украины в чемпионатах России, Венгрии и Кипра.