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Футбол

Адеринсола Эсеола в составе Кайрата стал чемпионом Казахстана

отАндрей Огородник

Ноя 3, 2020 , ,
Адеринсола Эсеола

Украинский легионер казахского «Кайрата» Адеринсола Эсеола в скором времени примеряет на себя золотые медали чемпионата Казахстана по футболу.

За три тура до финиша «Кайрат» опережает многолетнего лидера местного чемпионата «Астану» на семнадцать очков. Несмотря на то, что клуб из Нурсултана имеет два матча в запасе, даже в случае побед в оставшихся матчах он не сможет обойти «Кайрат», который впервые за шестнадцать лет стал чемпионом страны.

Отметим, что для Эсеола нынешний сезон в плане результативности стал худшим с момента переезда в Казахстан. Воспитанник «Динамо» забил лишь два гола, в то время, как в прошлом сезоне на его счету было 19 точных ударов.

от Андрей Огородник

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