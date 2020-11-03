Барселона — Динамо: превью, мнение букмекеров, прогноз

Завтра, четвертого ноября киевское «Динамо» проведет свой третий поединок в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Соперником вице-чемпионов Украины будет каталонская «Барселона».

Даже в оптимальном составе киевский клуб вряд ли мог ставить перед собой цель выиграть в Каталонии, да многие скажут, что в каждом матче нужно выходить с целью выигрывать, без разницы против кого играешь, однако смотря правде в глаза, «Динамо» могло бы в лучшем случае надеется на ничью в Каталонии в оптимальном составе, но и для этого нужна была бы доля везения. Учитывая кадровые проблемы подопечных Мирчи Луческу главной целью киевлян в матче против «Барселоны» будет не потерять еще больше исполнителей перед недельной встречей с «Шахтером» в чемпионате Украины и дать молодым футболистам набрать опыта в игре против Месси и компании.

Учитывая, что проведения матча было под вопросом, из-за коронавируса у киевлян, уже то, что «Динамо» сумеет сыграть против «Барселоны» весьма важный фактор. На очки не надеется даже самые преданные болельщики, а вот сами молодые футболисты и уже старожилы команды могут собраться и показать интересный футбол, ведь за результат фактически не приходится переживать.

«Барселона»

Каталонский клуб под руководством Кумана уверенно стартовал в розыгрыше Лиги чемпионов. «Барселона» сначала на своем поле сумела разобраться с «Ференцварошом» со счетом 5:1, а во втором туре на выезде одолела «Ювентус» со счетом 2:0. Голами тогда отличились Дембеле и Месси. С шестью очками «Барса» первая в турнирной таблице.

В тоже время диаметрально противоположная ситуация в чемпионате Испании. Каталонский клуб после шести туров занимает только 12 место, имея в своем активе две победы, при двух поражениях и двух ничьях. При этом две победы припали на стартовые два матча сезона Ла Лиги, а сейчас у подопечных Кумана серия из четырех матчей без побед. Также каталонцы проиграли и «Реалу» два тура назад, а в субботу не сумели выиграть у «Алавеса» (1:1), при этом Гризман в середине второго тайма сравнял счет и принес команде одно очко.

Вполне возможно, что Куман выпустит ближайший резерв в матче против «Динамо» и сосредоточится на выступлении в Примере, уже в субботу каталонцам играть против «Бетиса». Это маленький шанс для «Динамо», чтобы показать хорошую игру.

«Динамо»

Киевский клуб начал выступления в групповом этапе Лиги чемпионов матчем против «Ювентуса». Киевляне проиграли чемпионам Италии со счетом 0:2, при этом показав весьма интересный футбол и даже при стечении обстоятельств могли рассчитывать на положительный результат. Дальше был «Ференцварош». Первый тайм был, по мнению многих, был лучшим в исполнении «Динамо» при Луческу – киевляне выиграли его 2:0 и полностью контролировали игру. А вот вторые 45-минут оказались худшими при румынском тренере. «Динамо» пропустило два гола, второй уже в самой концовке встречи, и потеряло два важных пункта. После двух туров киевский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице, опережая команду Реброва только по разнице голов.

В свою очередь в чемпионате дела идут лучше. Киевляне лидируют после восьми туров, имея в своем активе шесть побед и две ничьих. Подопечные Луческу опережают донецкий «Шахтер», с которым сыграют в следующем туре, на четыре пункта. В предыдущем туре «Динамо» переиграло «Днепр-1», выиграв у своего соперника со счетом 2:1, при этом киевский записал в свой актив волевую победу.

«Динамо» сыграет с «Барселоной» не в оптимальном составе. В связи с положительными тестами на COVID-19 не сыграют Георгий Бущан, Денис Бойко, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Денис Гармаш, Николай Шапаренко, Тудор Бэлуцэ, Георгий Цитаишвили и Миккель Дуелунн. Из-за дисквалификации встречу пропустит Сергей Сидорчук, а Александр Тымчик, Никита Бурда и Владимир Костевич – травмированные.

«Динамо» ждет очень тяжелый поединок, но верим в лучшее.

История противостояний

«Динамо» встречалось с Барселоной десять раз в своей истории. При этом четыре раза команды играли в групповом этапе Лиги чемпионов. У киевлян 3 победы, 6 поражений и 1 ничья. Разница мячей 15:18. Однако все помнят легендарные победы над «Барсой» 3:0 и 4:0 в сезоне 1997/1998. Последний раз команды встречались в групповом этапе ЛЧ 2009/2010. Тогда дважды выиграл каталонский клуб – 2:1 и 2:0.

Ориентировочные составы:

«Барселона»: Нето, Роберто, Пике, Ленгле, Дест, Бускетс, де Йонг, Дембеле, Гризманн, Фати, Месси.

«Динамо»: Нещерет, де Пена, Попов, Забарный, Кендзера, Шепелев, Андриевский, Буяльский, Вербич, Цыганков, Супряга.

Мнение букмекеров

Победа «Барселоны» – 1.09

Ничья – 12.75

Победа «Динамо» – 29

Прогноз

Победа «Барселоны» со счетом 4:1