Денис Баланюк продолжит карьеру в России

Один из главных талантов «Днепра» своего времени Денис Баланюк так и не сумев проявить себя в Украине отправился за игровой практикой в чемпионат России.

Новым клубом молодого нападающего стало московское «Торпедо» о чем сообщает официальный сайт клуба. Срок соглашения был подписан сроком на три года. В новой команде Баланюк будет выступать под 71-ым номером.

Напомним, в чемпионате Украины Денис Баланюк помимо «Днепра» успел поиграть в составе «Арсенал-Киев» и «Олимпика». Также игрок пытался заиграть в чемпионате Польши. Лучшим показателем форварда в элитных дивизионах было четыре гола.