Минай может пригласить Милевского

Известнейший украинский нападающий Артем Милевский в скором времени может вернуться в чемпионат Украины.

Не так давно бывший форвард сборной Украины сообщил о своем желании покинуть «Динамо-Брест», но без клуба он скорей всего не останется. По информации журналиста Игоря Цыганыка, планы на игрока имеет закарпатский «Минай», представители которого уже вступили в переговорный процесс.

Напомним, Артем Милевский провел в чемпионате Беларуси четыре сезона. В рамках местного чемпионата он провел 79 матчей, забил 16 голов и сделал 23 результативные передачи. Отметим, что в январе форварду исполниться уже 36 лет.