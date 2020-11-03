Официально: Кондогбия перешел в Атлетико

Мадридский «Атлетико» усилил линию полузащиты своего клуба.

Как сообщает официальный сайт «матрасников», новичком клуба стал уже бывший игрок «Валенсии» Джоффри Кондогбия. На днях игрок прошел успешно медосмотр и подписал со столичным клубом контракт сроком на три года.

За трансфер 27-летнего полузащитника «Атлетико» заплатит «Валенсии» 11 миллионов евро, также левантийский клуб получит 10% от суммы следующего трансфера игрока. Интересно, что согласно особого правила Примеры, в ближайшее время полузащитник буде заявлен для участия в чемпионате Испании.