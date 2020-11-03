Роман Яремчук вошел в пятерку лучших бомбардиров Гента за последние сорок лет

Украинский нападающий бельгийского «Гента» Роман Яремчук с каждым забитым голом все ближе к легендам бельгийского клуба.

Три гола в ворота «Васланд-Беверен» позволили ему выйти на пятое место в рейтинге лучших бомбардиров клуба за последние сорок лет. Сейчас на счету Романа Яремчука 45 голов.

Стоить отметить, что при хорошей результативности украинец может стать лучшим бомбардиром «Гента» начиная с 1980 года уже в этом сезоне. Рекордсменом клуба является голландец Эрик Вискаал, который выступал в период с 1990 по 1995 год и забил 57 голов.