Вест Хэм подпишет восходящую звездочку Спортинга?

Лондонский «Вест Хэм» не оставляет попыток найти усиление на правый фланг атаки.

Как сообщает авторитетное португальское издание A Bola, лондонский клуб проявляет серьезный интерес к молодому таланту лиссабонского «Спортинга» Жоване Кабралу. Руководство «молотобойцев» уже делало предложение «львам» по 22-летнему вингеру, но получило отказ. В ближайшее время будет предпринята ещё одна попытка подписать игрока.

Отметим, Жоване Кабрал проводит в составе основной команды «Спортинга» третий сезон. В общей сложности он провел 39 матчей,забил девять голов и сделал шесть результативных передач. Напомним, позицию правого вингера в «Вест Хэме» закрывает Андрей Ярмоленко.