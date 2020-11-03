EURO.com.ua

Футбол

Вест Хэм подпишет восходящую звездочку Спортинга?

отАндрей Огородник

Ноя 3, 2020 , ,
Жоване Кабрал

Лондонский «Вест Хэм» не оставляет попыток найти усиление на правый фланг атаки.

Как сообщает авторитетное португальское издание A Bola, лондонский клуб проявляет серьезный интерес к молодому таланту лиссабонского «Спортинга» Жоване Кабралу. Руководство «молотобойцев» уже делало предложение «львам» по 22-летнему вингеру, но получило отказ. В ближайшее время будет предпринята ещё одна попытка подписать игрока.

Отметим, Жоване Кабрал проводит в составе основной команды «Спортинга» третий сезон. В общей сложности он провел 39 матчей,забил девять голов и сделал шесть результативных передач. Напомним, позицию правого вингера в «Вест Хэме» закрывает Андрей Ярмоленко.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Официально: Кондогбия перешел в Атлетико

Ноя 3, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Адеринсола Эсеола в составе Кайрата стал чемпионом Казахстана

Ноя 3, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Чигринский восстановился после травмы

Ноя 3, 2020 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

тринадцать − двенадцать =

Вы пропустили

Футбол

Официально: Кондогбия перешел в Атлетико

Ноя 3, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Адеринсола Эсеола в составе Кайрата стал чемпионом Казахстана

Ноя 3, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Вест Хэм подпишет восходящую звездочку Спортинга?

Ноя 3, 2020 Андрей Огородник
Баскетбол

МБК Николаев нашел замену Артамонову

Ноя 3, 2020 Андрей Огородник