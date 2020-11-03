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Футбол

Ворскла отклонила предложение Шахтера по Ризныку

отАндрей Огородник

Ноя 3, 2020 , ,
Дмитрий Ризнык

Несмотря на то, что представители «Шахтера» и «Ворсклы» отрицают факт переговоров по молодому таланту полтавчан Дмитрию Ризныку, по информации Игоря Цыганыка переговоры ведутся, правда, пока без особых перспектив для «горняков».

По последней информации чемпионы Украины предлагали за вратаря сборной Украины один миллион евро и права на вратаря клуба Алексея Шевченко, но получили отказ.

Напомним, ранее сообщалось, что в лице Ризныка «Шахтер» видит будущую замену Андрею Пятову, который этим летом может завершить карьеру футболиста.

от Андрей Огородник

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