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Футбол

Динамо в Испании ничего не светит — Олег Саленко

отСергей Сумской

Ноя 4, 2020 ,

Бывший нападающий киевского «Динамо» Олег Саленко заявил, что украинский клуб не сможет добиться успеха в игре третьего тура Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны».

По его словам, у киевлян туманные перспективы в Испании.

«Туманные. А точнее, никаких. Учитывая кадровый потенциал Мирчи Луческу, киевлянам в Испании ничего не светит. «Динамо» не сможет рассчитывать как минимум на половину основных исполнителей», — приводит его слова 1927.kiev.ua.

Он отметил, что взять очки в Испании для «Динамо» будет похожим на чудо.

«Хотелось бы, чтобы киевляне хотя бы сыграли вничью, что было бы как победа, но надо реально смотреть на вещи», – сказал Саленко и добавив, что «Барселона» сейчас на голову сильнее.

от Сергей Сумской

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