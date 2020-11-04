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Футбол

Кремень усилился известным полузащитником

отАндрей Огородник

Ноя 4, 2020 , ,
Денис Норенков

Кременчугский «Кремень» руководство которого ставит перед командой высокие задачи, подписал очередного известного исполнителя.

Как сообщает официальный сайт «Кремня», контракт с клубом подписал воспитанник одесского «Черноморца» Денис Норенков. Условия личного контракта игрока с клубом не разглашаются. Стоить отметить, что 24-летний футболист уже даже успел дебютировать за клуб с Кременчуга в матче с тернопольской «Нивой».

Отметим, за свою карьеру Денис Норенков успел поиграть в составе таких клубов, как «Черноморец», «Жемчужина» и «Волынь». На уровне УПЛ он провел 19 матчей.

от Андрей Огородник

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