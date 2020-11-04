Луиш Каштру: Второй гол нас закопал или утопил полностью

Наставник донецкого «Шахтера» Луиш Каштру после поражения от «Боруссии» М (0:6) в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов заявил, что по сегодняшней игре команда почувствовала себя полностью униженной.

По словам специалиста, команде не хватало агрессивности, не было ничего – мы ни разу не смогли обыграть, также были «полностью импотентны» в обороне.

«Не было стабильности. Если первый гол нас ментально ранил, то второй закопал или утопил полностью. После этого команда вообще опустила руки. Нам не удалось показать все то, что мы могли бы. Поэтому да, я полностью согласен с вашими словами», — приводит слова Каштру официальный сайт «Горняков»

Также он добавил, что когда происходит такое поражение, это оставляет грязное, ужасное пятно на нашей команде.