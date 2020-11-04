EURO.com.ua

Футбол

Луиш Каштру: Второй гол нас закопал или утопил полностью

отСергей Сумской

Ноя 4, 2020 ,

Наставник донецкого «Шахтера» Луиш Каштру после поражения от «Боруссии» М (0:6) в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов заявил, что по сегодняшней игре команда почувствовала себя полностью униженной.

По словам специалиста, команде не хватало агрессивности, не было ничего – мы ни разу не смогли обыграть, также были «полностью импотентны» в обороне.

«Не было стабильности. Если первый гол нас ментально ранил, то второй закопал или утопил полностью. После этого команда вообще опустила руки. Нам не удалось показать все то, что мы могли бы. Поэтому да, я полностью согласен с вашими словами», — приводит слова Каштру официальный сайт «Горняков»

Также он добавил, что когда происходит такое поражение, это оставляет грязное, ужасное пятно на нашей команде.

от Сергей Сумской

Похожая запись

Футбол

Динамо в Испании ничего не светит — Олег Саленко

Ноя 4, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Малиновский стал лучшим игроком Аталанты в игре с Ливерпулем

Ноя 4, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Зинченко впервые с июля провел полный матч в составе Манчестер Сити

Ноя 4, 2020 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

17 − 16 =

Вы пропустили

Бокс

Гарсия хочет избить Дэвиса

Ноя 4, 2020 Сергей Сумской
Биатлон

Пидгрушная: Перегорела после Олимпиады в Сочи

Ноя 4, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Динамо в Испании ничего не светит — Олег Саленко

Ноя 4, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Малиновский стал лучшим игроком Аталанты в игре с Ливерпулем

Ноя 4, 2020 Сергей Сумской