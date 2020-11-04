Малиновский — лучший игрок Аталанты в провальном матче против Ливерпуля

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский провел ещё один отличный матч в составе «Аталанты», правда, на этот раз стараний украинца для положительного результата оказалось недостаточно.

В матче против «Ливерпуля» Руслан Малиновский появился на футбольном поле при счете 0:5 в пользу мерсисайдского клуба. Интересно, что за 27 минут игрового времени, что получил украинец в свое распоряжении он стал лучшим в составе «Аталанты». Результативными действиями он не отличился, но клуб с Бергамо сумел взять игру в свои руки и больше от чемпиона Англии не пропускал.

Известный аналитический портал Sofa Score оценил действия Малиновского оценкой 7.6 баллов.Украинец трижды отдавал обостряющие передачи, раз пробивал по воротам и раз отдал потенциально голевую передачу.