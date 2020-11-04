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Футбол

Малиновский стал лучшим игроком Аталанты в игре с Ливерпулем

отСергей Сумской

Ноя 4, 2020 ,

Статистические порталы WhoScored и SofaScore поставили оценки игрокам матча 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Аталанта» – «Ливерпуль» (0:5).

Лучшим игроком матча в составе итальянской команды был признан украинец Руслан Малиновский – 7,0 и 7,6 соответственно. В первом случае полузащитник разделил 1-е место с Дуваном Сапатой, во втором – единоличный победитель.

27-летний украинец вышел на поле на 63-й минуте, когда его команда уже уступала 0:5. За это время он нанес 1 удар в створ, 31 раз коснулся мяча, отдал 19 точных из 23 передач (83%), в том числе 3 ключевые, дважды отобрал мяч из 3 попыток и подал 3 угловых.

Добавим, лучшим среди «Красных» был Диогу Жота – 9,9 и 9,0 соответственно.

от Сергей Сумской

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