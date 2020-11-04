Шахтер потерпел худшее домашнее поражение еврокубках

Чемпион Украины донецкий «Шахтер», который сенсационно стартовал в новом сезоне Лиги чемпионов, в матче с менхенгладбахской «Боруссией», которая, якобы считалась главным конкурентом за третье место, потерпел унизительное поражение 0:6.

Вчерашний результат стал худшим для команды за всю историю выступлений в еврокубках при домашних трибунах. Хуже «Горняки» играли лишь на выезде раз уступив «Баварии» 7:0 и раз «Манчестер Сити» 6:0.

Интересно, что все самые крупные поражения «Шахтера» в еврокубках пришлись на последние пять сезонов.