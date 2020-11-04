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Футбол

Шарпар досрочно покинул состав чемпиона Латвии

отАндрей Огородник

Ноя 4, 2020 , ,
Вячеслав Шарпар

Известный украинский полузащитник Вячеслав Шарпар получил статус свободного агента.

Как сообщает официальный сайт лучшей команды Латвии последних лет ФК «Рига», контракт с 33-летним полузащитником был расторгнут по обоюдному согласию. Причины ухода игрока не сообщаются.

Стоить отметить, что Вячеслав Шарпар был ключевым исполнителем ФК «Рига», которая идет к очередному чемпионству. В нынешнем сезоне он провел 31 матч, забил три гола и сделал три результативные передачи.

В Украине игрок успел поиграть за такие известные клубы, как «Волынь», «Металлист», «Ворскла», донецкий «Металлург» и киевский «Арсенал».

от Андрей Огородник

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