Украинский арбитр назначен на матч группового этапа Лиги Европы

Украинский арбитр Евгений Арановский в ближайшее время проведет свой юбилейный — десятый матч в рамках группового этапа Лиги Европы.

Киевский арбитр назначен главным рефери матча между бельгийский «Антверпеном» и австрийским «ЛАСКом». Помогать ему будут ассистенты: Владимир Высоцкий и Виктор Матяш четвертый рефери: Виталий Романов. Старт матча запланированный на 22:00, в ближайший четверг.

Напомним, Евгений Арановский является арбитром ФИФА с 2011 года. На прошлой неделе назначение на еврокубки получал Виктор Копиевский, который был четвертым рефери.