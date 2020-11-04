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Футбол

Украинский арбитр назначен на матч группового этапа Лиги Европы

отАндрей Огородник

Ноя 4, 2020 , ,
Евгений Арановский

Украинский арбитр Евгений Арановский в ближайшее время проведет свой юбилейный — десятый матч в рамках группового этапа Лиги Европы.

Киевский арбитр назначен главным рефери матча между бельгийский «Антверпеном» и австрийским «ЛАСКом». Помогать ему будут ассистенты: Владимир Высоцкий и Виктор Матяш четвертый рефери: Виталий Романов. Старт матча запланированный на 22:00, в ближайший четверг.

Напомним, Евгений Арановский является арбитром ФИФА с 2011 года. На прошлой неделе назначение на еврокубки получал Виктор Копиевский, который был четвертым рефери.

от Андрей Огородник

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