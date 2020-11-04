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Футбол

Зинченко впервые с июля провел полный матч в составе Манчестер Сити

отАндрей Огородник

Ноя 4, 2020 , ,
Александр Зинченко

Украинский универсал Александр Зинченко постепенно возвращается в состав английского «Манчестер Сити».

Вчера, в матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов украинец вышел в стартовом составе «горожан» против «Олимпиакоса» и отыграл весь матч полностью. Интересно, что это первые 90 минут игрока начиная с 6 сентября, когда он провел весь матч в составе сборной Украины и первый полный поединок начиная с 8 июля за «Манчестер Сити».

Известный аналитический портал Sofa Score оценил действия игрока оценкой 7,2 балла. Вице-чемпионы Англии обыграли «Олимпиакос» со счетом 3:0.

от Андрей Огородник

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