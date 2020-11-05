Барселона нацелилась на Танги Ндомбеле

Одним из первых приобретений каталонской «Барселоны» во время зимнего трансферного окна может стать молодой полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле.

Как сообщает авторитетный британский таблоид The Sun, 23-летний полузащитник «шпор» является приоритетной целью для каталонского гранда. Переговоры по игроку должны стартовать уже в ближайшее время.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Танги Ндомбеле десять матчей в составе «Тоттенхэма» и два забитых гола. Ранее сообщалось, что английский клуб желает заработать на трансфере игрока не менее 70 миллионов евро.