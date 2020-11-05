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Футбол

Барселона нацелилась на Танги Ндомбеле

отАндрей Огородник

Ноя 5, 2020 , ,
Танги Ндомбеле

Одним из первых приобретений каталонской «Барселоны» во время зимнего трансферного окна может стать молодой полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле.

Как сообщает авторитетный британский таблоид The Sun, 23-летний полузащитник «шпор» является приоритетной целью для каталонского гранда. Переговоры по игроку должны стартовать уже в ближайшее время.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Танги Ндомбеле десять матчей в составе «Тоттенхэма» и два забитых гола. Ранее сообщалось, что английский клуб желает заработать на трансфере игрока не менее 70 миллионов евро.

от Андрей Огородник

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