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Футбол

Эдуар Менди провел шестой сухой матч кряду в составе Челси

отАндрей Огородник

Ноя 5, 2020 , ,
Эдуар Менди

Летний новичок лондонского «Челси» Эдуар Менди с первых матчей в составе новой команды начал доказывать свой высокий уровень игры.

В матче против французского «Ренна» 28-летний сенегальский вратарь вновь сохранил свои ворота в неприкосновенности, продлив сухую серию до шести матчей кряду.

Отметим, что единственный гол Менди пропустил в своем дебютном матче за «Челси» против «Тоттенхэма» в Кубке лиги. В чемпионате Англии и Лиге чемпионов он в свои ворота пока не пропускал.

Напомним, ранее Менди выступал в составе «Ренна».

от Андрей Огородник

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