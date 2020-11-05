Эдуар Менди провел шестой сухой матч кряду в составе Челси

Летний новичок лондонского «Челси» Эдуар Менди с первых матчей в составе новой команды начал доказывать свой высокий уровень игры.

В матче против французского «Ренна» 28-летний сенегальский вратарь вновь сохранил свои ворота в неприкосновенности, продлив сухую серию до шести матчей кряду.

Отметим, что единственный гол Менди пропустил в своем дебютном матче за «Челси» против «Тоттенхэма» в Кубке лиги. В чемпионате Англии и Лиге чемпионов он в свои ворота пока не пропускал.

Напомним, ранее Менди выступал в составе «Ренна».