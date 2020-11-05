Луческу могут дисквалифицировать на следующий матч Лиги чемпионов

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу может быть наказан из-за своих высказываний относительно работы VAR.

После матча с «Барселоной» румынский специалист заявил, что видеоповторам не место в футболе. Его высказывание попадает под 15-ю статью Дисциплинарного кодекса УЕФА, о протестах или жалобах на решение арбитража. Наказанием может стать одноматчевая дисквалификация.

Напомним, киевское «Динамо» уступило на выезде «Барселоне» со счетом 2:1. В матче был отменен гол украинского клуба, а также назначен пенальти в ворота Нещерета.