Нещерет получил сумасшедший бал от Sofa score за матч против Барселоны

Юный талант киевского «Динамо» Руслан Нещерет, несмотря на поражение своего клуба, без всякого сомнения запомнился футбольным экспертам со всего мира своей феерической игрой.

Невзирая на то, что 18-летний футболист пропустил в свои ворота дважды авторитетный аналитический портал Sofa score поставил ему оценку за матч 9,7 баллов, что позволило ему возглавить рейтинг лучших игроков группового этапа Лиги чемпионов. На втором месте идет Лионель Месси с оценкой 8,73, на третьем Джошуа Киммих — 8.47.

Отметим, в матче против «Барселоны» Руслан Нещерет совершил 12 сейвов. «Динамо» уступило испанскому гранду со счетом 2:1.