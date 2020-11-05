EURO.com.ua

Футбол

Руслан Нещерет вошел в историю Лиги чемпионов

отАндрей Огородник

Ноя 5, 2020 , ,
Руслан Нещерет

Юный талант киевского «Динамо» Руслан Нещерет, который провел вчера свой дебютный матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов, благодаря великолепной игре против «Барселоны» вошел в историю турнира.

18-летний вратарь в течении игры совершил 12 сейвов, что позволило ему войти в тройку лучших вратарей по количеству сейвов за матч за всю историю турнира.

Стоить отметить, что больше за украинца сейвов за матч удалось сделать лишь Йесперу Хансену, который семь лет назад отбил 13 ударов в матче против «Челси».

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Серхио Рамос подпишет с Реалом новый контракт

Ноя 5, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Луческу могут дисквалифицировать на следующий матч Лиги чемпионов

Ноя 5, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Динамо провело против Барселоны 11 матч, чаще, чем против либо какой команды Лиги чемпионов

Ноя 5, 2020 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

1 × 4 =

Вы пропустили

Футбол

Серхио Рамос подпишет с Реалом новый контракт

Ноя 5, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Луческу могут дисквалифицировать на следующий матч Лиги чемпионов

Ноя 5, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Динамо провело против Барселоны 11 матч, чаще, чем против либо какой команды Лиги чемпионов

Ноя 5, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Руслан Нещерет вошел в историю Лиги чемпионов

Ноя 5, 2020 Андрей Огородник