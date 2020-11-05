Руслан Нещерет вошел в историю Лиги чемпионов

Юный талант киевского «Динамо» Руслан Нещерет, который провел вчера свой дебютный матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов, благодаря великолепной игре против «Барселоны» вошел в историю турнира.

18-летний вратарь в течении игры совершил 12 сейвов, что позволило ему войти в тройку лучших вратарей по количеству сейвов за матч за всю историю турнира.

Стоить отметить, что больше за украинца сейвов за матч удалось сделать лишь Йесперу Хансену, который семь лет назад отбил 13 ударов в матче против «Челси».