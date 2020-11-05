Серхио Рамос подпишет с Реалом новый контракт

Легенда мадридского «Реала» Серхио Рамос, контракт которого подходит к завершению в конце нынешнего сезона, имеет все шансы остаться в клубе.

Как сообщает испанская пресса, в ближайшее время стороны подпишут новое соглашение. И Рамос и «Реал» заинтересованы в продлении сотрудничества, но если «королевский клуб» предлагает контракт по схеме 1+1, то защитник желает подписать сразу трехлетнее соглашение.

Напомним, Серхио Рамос выступает в составе «Реала» на протяжении шестнадцати последних сезонов. На днях 34-летний защитник отличился уже сотым своим голом за мадридский гранд.