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Футбол

Серхио Рамос подпишет с Реалом новый контракт

отАндрей Огородник

Ноя 5, 2020 , ,
Серхио Рамос

Легенда мадридского «Реала» Серхио Рамос, контракт которого подходит к завершению в конце нынешнего сезона, имеет все шансы остаться в клубе.

Как сообщает испанская пресса, в ближайшее время стороны подпишут новое соглашение. И Рамос и «Реал» заинтересованы в продлении сотрудничества, но если «королевский клуб» предлагает контракт по схеме 1+1, то защитник желает подписать сразу трехлетнее соглашение.

Напомним, Серхио Рамос выступает в составе «Реала» на протяжении шестнадцати последних сезонов. На днях 34-летний защитник отличился уже сотым своим голом за мадридский гранд.

от Андрей Огородник

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