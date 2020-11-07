Динамо — Шахтер: превью, мнение букмекеров, трансляция

Первое украинское классико сезона. Донецкий «Шахтер» против киевского «Динамо». Команды в рамках девятого тура УПЛ сыграют на пустом «Олимпийском» и впервые за несколько лет именно киевский клуб подходит к встрече в качества лидера турнирной таблице. Даже больше, как бы не закончился воскресный матч именно подопечные Мирчи Луческу уйдут на международный перерыв в статусе лидера.

Встреча очень важная с турнирной точки зрения для обеих команд, как говорили раньше – «поединок за шесть очков». Если победит «Динамо», то получит комфортное преимущество в семь пунктов, если выиграет «Шахтер» – будет только очко разницы между клабами, то есть фактически ничего.

«Динамо»

«Динамо» подходит к матчу в неплохом состоянии, но с потерями. В среду киевский клуб играл матч Лиги чемпионов против «Барселоны» и несмотря на поражение со счетом 1:2 может записать данный поединок только себе в актив. «Динамо» без нескольких ключевых футболистов основы, с третьим вратарем сумело дать бой каталонскому гранду и только везение и надежная игра Тер Штегена позволили «Барселоне» взять три очка. «Динамо» провело лучший матч под руководством Луческу и хоть и не набрало очков в этом противостоянии, заставило своих болельщиков гордится собой.

На данный момент киевский клуб занимает первое место в турнирной таблице, имея в своем активе шесть побед и две ничьи. Ближайший преследователь – «Шахтер», он отстает от киевлян на четыре пункта. Киевляне в этом сезоне УПЛ только дважды теряли очки – 0:0 с «Десной» и 1:1 с «Зарей». У «Динамо» лучшая защита в лиге, только четыре пропущенных гола в восьми матчах, диаметрально противоположная ситуация, чем в прошлом сезоне, когда вице-чемпионы Украины на протяжении более десяти матчей не могли сохранить свои ворота сухими. Все хорошо у «Динамо» и в атаке – 17 голов и это второй показатель.

«Динамо» подходит к матчу с огромными потерями из-за вспышки коронавируса. Положительные тесты сдали Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев, Тудор Бэлуцэ, Николай Шапаренко, Георгий Бущан, Денис Бойко, Виталий Миколенко и Владислав Супряга, Владимир Шепелев и Богдан Леднев. Луческу придется хорошенько перекроить состав после всех потерь.

«Шахтер»

В диаметрально противоположном состоянии находится донецкая команда. Горняки после успешного старта еврокубкового сезона, сенсационная победа над мадридским «Реалом» и ничья с «Интером» во вторник встречались с менхенгадбаской «Боруссией». Прагматичность и надежность немецкой команды оказалась не по зубам чемпионам Украины. «Боруссия» раздавила своего соперника со счетом 6:0 и поставила в тяжелое положение перед матчем с «Динамо» в плане психологии.

Донецкий клуб неудачно проводит стартовый отрезок в чемпионе. Команда уже на четыре очка отстает от киевлян и подопечным Каштру архиважно не проиграть «Динамо», чтобы не получить «минус семь» уже после девяти туров чемпионата. Горняки в восьми матчах сезона четыре раза выиграли и четыре раза сыграли вничью. «Шахтер» потерял очки в матчах с «Рухом», «Зарей», «Десной» и «Ворсклой». В предыдущем туре Горянки уверено разобрались с «Мариуполем» 4:1, который играл без 14 арендованных футболистов «Шахтера»!

Горняки много пропускают, девять голов в восьми матчах, более гола за встречу – это не чемпионский показатель. Меньше, не только у «Динамо», но также и у «Ворсклы», а у «Колоса», «Денсы» и «Зари» подобные показатели, как и у горняков. С нападением ситуация лучше – 20 голов и первое заслуженное место.

История противостояний

В рамках чемпионатов Украины команды в общей сложности сыграли здесь фактически полный паритет. У команд по 24 победы, а также еще 17 матчей завершилось вничью. В тоже время по разнице забитых и пропущенных киевский клуб немного впереди – 81:79. Если брать матчи, в которых «Динамо» было хозяином, то здесь у киевлян 16 побед в 32 поединках, 9 побед праздновали Горняки и еще семь матчей завершилось вничью.

В тоже время последние четыре матча в УПЛ завершились победами «Шахтера». В чемпионате Украины «Динамо» не может выиграть у своего соперника на протяжении уже семи поединков. Правда в последнем матче во всех турнирах между командами победил киевский клуб, который переиграл своего соперника в Суперкубке Украины со счетом 3:1.

Арбитры

Главный арбитр Екатериной Монзуль.

Ассистенты арбитра — Марина Стрелецкая и Александра Ардашева.

Арбитр VAR — Николай Балакин.

Ориентировочные составы

«Динамо»: Нещерет, Кендзера, Забарный, Попов, Шабанов, Сидорчук, Андриевский, Буяльский, Цыганков, Родригес, Вербич

«Шахтер»: Пятов, Додо, Матвиенко, Хочолава, Корниенко, Степаненко, Патрик, Антонио, Тайсон, Марлос, Мораес.

Мнение букмекеров

Победа «Динамо» – 3.40

Ничья – 3.65

Победа «Шахтера» – 1.99

Прогноз

Боевая ничья 2:2

Трансляция

В прямом эфире встречу покажет телеканал 2+2. Встреча начнется 8 октября в 17:00.