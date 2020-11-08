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Футбол

Шахтер разбил Динамо, играя второй тайм в большинстве

отСергей Сумской

Ноя 8, 2020 ,

В 9-м туре чемпионата Украины киевское «Динамо» проиграло донецкому «Шахтеру» — 0:3.

Открыл счет в игре Жуниор Мораес на 34-й минуте. Ошибку в этом эпизоде совершил голкипер киевлян, которые не надежно сыграл на выходе из ворот.

В концовке 1-го тайма Катерина Монзуль удалила полузащитника «Динамо» Сергея Сидорчука.

Во второй тайме «Горняки» забили еще два мяча киевлянам, отметились Маркос Антонио и Алан Патрик.

Динамо – Шахтер 0:3

Голы:

0:1 – 34 Мораес, 0:2 – 66 Маркос Антонио, 0:3 – 72 Алан Патрик.

от Сергей Сумской

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