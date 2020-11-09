Артем Кравец в сборной тура чемпионата Турции

Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Кравец продолжает радовать своей игрой в рамках турецкой Суперлиги.

В матче восьмого тура чемпионата Турции против «Фенербахче» Артем Кравец отличился забитым голом, что позволило его клубу выиграть со счетом 2:0. Для 31-летнего форварда этот гол стал пятым в нынешнем сезоне в шести матчах за «Коньяспор», также на его счету одна результативная передача.

По итогам матча Артем Кравец получил оценку от WhoScored 8,4 балла, что позволило ему войти в символическую сборную тура.