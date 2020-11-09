Дарование Шахтера в нынешнем году больше не сыграет

Главное открытие нынешнего сезона чемпионата Украины в составе донецкого «Шахтера» Виктор Корниенко не сможет помочь команде в оставшихся матчах календарного года.

Столкновение защитника с капитаном «Динамо» Сергеем Сидорчуком имело серьезные последствия. Как сообщает Football.ua, на восстановление Корниенко понадобится не менее 1,5 месяца, в результате чего он пропустит все три матча Лиги чемпионов, а также оставшиеся поединки чемпионата Украины и национальной сборной.

Отметим, в нынешнем сезоне Виктор Корниенко стал ключевым исполнителем «Шахтера». В десяти матчах защитник отдал две результативные передачи.