Интер нацелился на звезду сборной Украины

Гранд итальянского футбола миланский «Интер» в скором будущем может сделать предложение по лидеру сборной Украины Руслану Малиновскому.

По информации журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, «нерадзури» проявляют серьезный интерес в услугах 27-летнего полузащитника «Аталанты». Пока переговоры по трансферу не ведутся, но по последним слухам миланский клуб сделает попытку приобрести игрока в январе.

Отметим, контракт Малиновского с «Аталантой» истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне на счету украинского полузащитника две результативные передачи в девяти матчах за клуб с Бергамо.