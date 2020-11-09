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Футбол

Интер нацелился на звезду сборной Украины

отАндрей Огородник

Ноя 9, 2020 , ,
Руслан Малиновский

Гранд итальянского футбола миланский «Интер» в скором будущем может сделать предложение по лидеру сборной Украины Руслану Малиновскому.

По информации журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, «нерадзури» проявляют серьезный интерес в услугах 27-летнего полузащитника «Аталанты». Пока переговоры по трансферу не ведутся, но по последним слухам миланский клуб сделает попытку приобрести игрока в январе.

Отметим, контракт Малиновского с «Аталантой» истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне на счету украинского полузащитника две результативные передачи в девяти матчах за клуб с Бергамо.

от Андрей Огородник

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