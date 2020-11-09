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Футбол

Леонид Кучук может вернуться в Рух

отАндрей Огородник

Ноя 9, 2020 , ,
Леонид Кучук

Известный белорусский специалист Леонид Кучук зимой может вернуться к работе в чемпионате Украины.

По информации ведущих ТаТоТаке, руководство львовского «Руха» начало переговоры с белорусским тренером. Сейчас он возглавляет минское «Динамо» с которым намерен завершить сезон. По окончанию чемпионата Белоруссии он должен дать окончательный ответ.

Напомним, Леонид Кучук возглавлял «Рух» в прошлом сезоне и во многим именно благодаря ему команда сумела завоевать путевку в элиту украинского футбола.

Стоить отметить, что нынешний наставник «Руха» Иван Федык вероятней всего войдет в тренерский штаб Кучука.

от Андрей Огородник

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