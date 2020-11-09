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Футбол

Роман Яремчук отличился очередным голом за Гент

отАндрей Огородник

Ноя 9, 2020 , ,
Роман Яремчук

В преддверии матчей национальных сборных игра форварда сборной Украины по футболу в составе бельгийского «Гента» не может не радовать.

Вчера украинец вновь отличился забитым голом, сумев сравнять счет на 89-ой минуте матча. Поединок против «Андерлехта» завершился ничейным результатом 1:1. Яремчук провел на футбольном поле весь матч.

В нынешнем сезоне на счету украинского форварда семь голов и две результативные передачи в десяти матчах чемпионата Бельгии. Интересно, что пять очков Яремчук набрал за последние три матча.

от Андрей Огородник

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