Роман Яремчук отличился очередным голом за Гент

В преддверии матчей национальных сборных игра форварда сборной Украины по футболу в составе бельгийского «Гента» не может не радовать.

Вчера украинец вновь отличился забитым голом, сумев сравнять счет на 89-ой минуте матча. Поединок против «Андерлехта» завершился ничейным результатом 1:1. Яремчук провел на футбольном поле весь матч.

В нынешнем сезоне на счету украинского форварда семь голов и две результативные передачи в десяти матчах чемпионата Бельгии. Интересно, что пять очков Яремчук набрал за последние три матча.