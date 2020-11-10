Черноморец одержал очередную победу в Первой лиге

Одесский «Черноморец» шаг за шагом приближается к возвращению в элиту украинского футбола.

В матче 12 тура Первой лиги чемпионата Украины подопечные Сергея Ковальца камня на камне не оставили от аутсайдера чемпионата «Кристалла», забив в ворота клуба с Херсона четыре мяча. Особенно удачным для одесситов вышел второй тайм, в котором были забито три гола.

Среди других результатов тура стоить отметить разгромные победы «Агробизнеса» и МФК «Николаев». Также сумел прервать свою неудачную серию «Металлист-1925», который обыграл «Прикарпатье».