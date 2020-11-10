EURO.com.ua

Футбол

Черноморец одержал очередную победу в Первой лиге

отАндрей Огородник

Ноя 10, 2020 , ,
Сергей Ковалец

Одесский «Черноморец» шаг за шагом приближается к возвращению в элиту украинского футбола.

В матче 12 тура Первой лиги чемпионата Украины подопечные Сергея Ковальца камня на камне не оставили от аутсайдера чемпионата «Кристалла», забив в ворота клуба с Херсона четыре мяча. Особенно удачным для одесситов вышел второй тайм, в котором были забито три гола.

Среди других результатов тура стоить отметить разгромные победы «Агробизнеса» и МФК «Николаев». Также сумел прервать свою неудачную серию «Металлист-1925», который обыграл «Прикарпатье».

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Ротань вызвал в молодежную сборную Украины 16-летнего таланта СК Днепр-1

Ноя 10, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Украина может натурализовать английского игрока?

Ноя 10, 2020 Андрей Огородник
Футбол

СК Днепр-1 летом мог подписать Селезнева

Ноя 10, 2020 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

три + тринадцать =

Вы пропустили

Футбол

Ротань вызвал в молодежную сборную Украины 16-летнего таланта СК Днепр-1

Ноя 10, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Украина может натурализовать английского игрока?

Ноя 10, 2020 Андрей Огородник
Баскетбол

Владимир Герун был близок к смене клуба в Испании

Ноя 10, 2020 Андрей Огородник
Футбол

СК Днепр-1 летом мог подписать Селезнева

Ноя 10, 2020 Андрей Огородник