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Футбол

Екатерина Монзуль получит назначение на матч Лиги наций

отАндрей Огородник

Ноя 10, 2020 ,
Екатерина Монзуль

Один из лучших украинских рефери Екатерина Монзуль постепенно становится востребованной и на международном уровне.

Если ранее Монзуль неоднократно судила матчи крупнейших турниров женского футбола, то теперь ей начинают доверять поединки крупных мужских турниров.

По информации Александра Денисова, Екатерина Монзуль получит назначение на матч пятого тура группового этапа Лиги наций. Пока названия команд, поединок которых будет обслуживать украинка не сообщаются.

Матчи 5-го тура Лиги наций пройдут 14-18 ноября.

от Андрей Огородник

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