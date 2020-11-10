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Футбол

Интер отрицает интерес к Малиновскому

отАндрей Огородник

Ноя 10, 2020 , ,
Руслан Малиновский

Сайт фанатов миланского «Интера» со ссылкой на официальные источники достаточно быстро отреагировал на инсайд известного журналиста Джанлуки Ди Марцио об интересе «нерадзурри» к полузащитнику сборной Украины Руслану Малиновскому.

По информации fcinternews.it, даже если «Интер» покинут Кристиан Эриксен и Матиас Весино, о чем сообщалось ранее, клуб не станет приобретать на замену игрока типажа Малиновского. Миланскому клубу интересны футболисты типа Маркоса Алонсо из «Челси».

В то же время сообщается, что Малиновский мог перейти в «Интер» двумя годами ранее, когда ещё выступал в составе «Генка».

от Андрей Огородник

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