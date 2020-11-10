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Футбол

Ротань вызвал в молодежную сборную Украины 16-летнего таланта СК Днепр-1

отАндрей Огородник

Ноя 10, 2020 , ,
Егор Ярмолюк

Не по годам зрелая игра в исполнении юного таланта СК «Днепр-1» Егора Ярмолюка не осталась без внимания тренеров молодежной сборной Украины.

После того, как нападающий «Шахтера» Богдан Вьюнник покинул расположение молодежной сборной из-за травмы, ему на смену был вызван 16-летний Егор Ярмолюк, который может дебютировать в команде в матчах против сверстников из Мальты, или Северной Ирландии.

Напомним, не так давно Егор Ярмолюк стал самым юным дебютантом в истории СК «Днепр-1», а также вошел в список самых юных дебютантов за всю историю чемпионата Украины.

от Андрей Огородник

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