СК Днепр-1 летом мог подписать Селезнева

Экс-форвард сборной Украины по футболу и один из лучших бомбардиров в истории чемпионата Украины Евгений Селезнев летом мог оказаться в составе днепровского СК «Днепр-1».

По информации журналиста Владимира Гареца после окончания прошлого сезона днепровский клуб вел переговоры с 35-летним нападающим, но стороны не сумели сойтись по финансовым и моральным вопросам.

Напомним, Евгений Селезнев в итоге перешел в коваливский «Колос», за который в нынешнем сезоне забил уже три гола, в том числе и в ворота СК «Днепр-1». Ради справедливости стоить отметить, что все голы были забиты с пенальти.