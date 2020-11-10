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Футбол

СК Днепр-1 летом мог подписать Селезнева

отАндрей Огородник

Ноя 10, 2020 , ,
Евгений Селезнев

Экс-форвард сборной Украины по футболу и один из лучших бомбардиров в истории чемпионата Украины Евгений Селезнев летом мог оказаться в составе днепровского СК «Днепр-1».

По информации журналиста Владимира Гареца после окончания прошлого сезона днепровский клуб вел переговоры с 35-летним нападающим, но стороны не сумели сойтись по финансовым и моральным вопросам.

Напомним, Евгений Селезнев в итоге перешел в коваливский «Колос», за который в нынешнем сезоне забил уже три гола, в том числе и в ворота СК «Днепр-1». Ради справедливости стоить отметить, что все голы были забиты с пенальти.

от Андрей Огородник

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