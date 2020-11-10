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Футбол

Турецкий гранд нацелился на Ярмоленко

отАндрей Огородник

Ноя 10, 2020 , ,
Андрей Ярмоленко

Звезда сборной Украины Андрей Ярмоленко зимой может перебраться в чемпионат Турции.

По информации известного турецкого издания Fotomac, большие планы на игрока имеет местный «Фенербахче». Спортивный директор клуба Эмре видит в Ярмоленко приоритетный вариант усиления линии атаки Стамбульский гранд уже начал наводить справки по возможной аренде вингера «Вест Хэма».

Отметим, в нынешнем сезоне Андрей Ярмоленко не имеет стабильной игровой практики в составе «Вест Хэма». На счету украинца девять матчей, два гола и три результативные передачи.

от Андрей Огородник

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