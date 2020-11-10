Украина может натурализовать английского игрока?

Молодой английский защитник английского «Вулверхэмптона» Максимилиан Уильям Килман в перспективе может быть заигран в составе сборной Украины по футболу.

По информации Sport Arena, тренерский штаб сборной Украины проявляет серьезный интерес в услугах молодого защитника. Макс Килман имеет украинские корни и не заигран за сборную Англии. Интерес к игроку уже подтвердил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, правда, вызов в главную команду страны может состояться лишь после получения англичанином украинского паспорта.

Отметим, в нынешнем сезоне Макс Килман принял участие в пяти матчах «Вулверхэмптона» в чемпионате Англии, также на его счету одна результативная передача.