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Футбол

Украина может натурализовать английского игрока?

отАндрей Огородник

Ноя 10, 2020 , ,
Макс Килман

Молодой английский защитник английского «Вулверхэмптона» Максимилиан Уильям Килман в перспективе может быть заигран в составе сборной Украины по футболу.

По информации Sport Arena, тренерский штаб сборной Украины проявляет серьезный интерес в услугах молодого защитника. Макс Килман имеет украинские корни и не заигран за сборную Англии. Интерес к игроку уже подтвердил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, правда, вызов в главную команду страны может состояться лишь после получения англичанином украинского паспорта.

Отметим, в нынешнем сезоне Макс Килман принял участие в пяти матчах «Вулверхэмптона» в чемпионате Англии, также на его счету одна результативная передача.

от Андрей Огородник

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