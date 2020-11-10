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Футбол

Звезда сборной Польши пропустит матч против сборной Украины

отАндрей Огородник

Ноя 10, 2020 , ,
Роберт Левандовски

Ближайший соперник сборной Украины по футболу сборная Польши не сможет задействовать в завтрашнем матче свою главную звезду и лучшего бомбардира Роберта Левандовски.

Об отсутствии одного из лучших форвардов современности на своей пресс-конференции сообщил главный тренер «Кадры» Ежи Бженчек. Также в завтрашнем поединке получат отдых и ряд других исполнителей.

«Игроки, которые выступали в Лиге чемпионов/Лиге Европы и проводят много матчей за свои клубы, будут отдыхать во встрече с Украиной. И это касается не только Роберта Левандовского.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету 32-летнего нападающего 15 голов и шесть результативных передач в 13 матчах за «Баварию».

от Андрей Огородник

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