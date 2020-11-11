Арсенал нацелился на молодого таланта Сан-Паулу

Лондонский «Арсенал» в ближайшее время может усилить свой состав молодым дарованием бразильского «Сан-Паулу» Бреннером.

Как сообщает Calciomercato, представители «канониров» уже контактировали с игроком по поводу его возможного перехода, но пока без какой-то конкретики. Также стоить отметить, что планы на 20-летнего форварда имеют и ряд других известных европейских ТОП-клубов: «Ювентус», «Милан», «Лацио», «Аякс» и «ПСЖ».

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Бреннера двенадцать матчей в чемпионате Бразилии, шесть голов и две результативные передачи. Во всех турнирах за свой клуб он и вовсе забил 15 голов. Контракт игрока с «Сан-Паулу» истекает летом 2022 года.