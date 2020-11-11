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Футбол

Бывший тренер Карпат расторг контракт с ФК Рига

отАндрей Огородник

Ноя 11, 2020 , ,
Олег Кононов

Известный белорусский специалист Олег Кононов, который в свое время блестяще проявил себя во главе львовских «Карпат», остался без работы.

Как сообщает официальный сайт ФК «Рига», белорусский специалист досрочно покинул клуб. Причиной ухода стали семейные обстоятельства. По неофициальной информации в тренера заболела дочь.

Отметим, за два тура до финиша ФК «Рига» уверенно лидирует в чемпионате Латвии, опережая «РФС» на девять очков. Ранее рижский клуб покинул украинский полузащитник Вячеслав Шарпар.

от Андрей Огородник

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