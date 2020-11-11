Экс-тренер Шахтера возглавил сборную Кувейта

Известный испанский специалист Андрес Карраско, который на протяжении двух сезонов возглавлял юношескую команду донецкого «Шахтера», испытает себя в роли главного тренера национальной сборной.

Как сообщает испанская пресса, Андрес Карраско назначен главным тренером сборной Кувейта. Также по совместительству он будет выполнять обязанности тренера олимпийской сборной.

Напомним, на заре своей карьеры Андрес Карраско долгое время работал в академии каталонской «Барселоны». В течении двух сезонов он работал в «Шахтере», который покинул по истечению контракта.