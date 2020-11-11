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Футбол

Милан нацелился на восходящую звезду Зальцбурга

отАндрей Огородник

Ноя 11, 2020 , ,
Доминик Собослаи

Австрийский «Ред Булл» Зальцбург в ближайшее время может трудоустроить в Европе ещё одного своего игрока.

Не по годам зрелая игра в исполнении 20-летнего полузащитника «быков» Доминика Собослаи не осталась без внимания со стороны скаутов итальянского «Милана». Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, зимой «россонери» намерены активировать клаусулу игрока, которая составляет 25 миллионов евро.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Собослаи семь голов и пять результативных передач. Его контракт с «Ред Булл» заканчивается летом 2025 года.

от Андрей Огородник

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