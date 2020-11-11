МЮ готовит возвращение Роналду

Легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду в скором времени может вернуться в английский «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает журналист ESPN Кристиан Мартин, руководство «красных дьяволов» всерьез изучает вариант с возвращением португальского футболиста. В пользу будущей сделки говорит тот факт, что сам игрок не против вернуться в Англию, не имеет намерений удерживать возрастного игрока и туринский «Ювентус».

Отметим, с момента переезда в Турин Криштиану Роналду провел 94 поединка, в которых отметился 71-м забитым мячом, а также отдал 19 голевых передач в рамках всех турниров.