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Футбол

МЮ готовит возвращение Роналду

отАндрей Огородник

Ноя 11, 2020 , ,
Криштиану Роналду

Легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду в скором времени может вернуться в английский «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает журналист ESPN Кристиан Мартин, руководство «красных дьяволов» всерьез изучает вариант с возвращением португальского футболиста. В пользу будущей сделки говорит тот факт, что сам игрок не против вернуться в Англию, не имеет намерений удерживать возрастного игрока и туринский «Ювентус».

Отметим, с момента переезда в Турин Криштиану Роналду провел 94 поединка, в которых отметился 71-м забитым мячом, а также отдал 19 голевых передач в рамках всех турниров.

от Андрей Огородник

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