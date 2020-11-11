Неймар готов продлить контракт с ПСЖ

Один из лучших футболистов современности Неймар может остаться в своем нынешнем клубе, несмотря на то, что в последнее время его активно отправляли в «Барселону».

Как сообщает ESPN, руководство клуба достигло предварительной договоренности с игроком. Неймар готов подписать новый, пятилетний контракт с «ПСЖ», при условии, что его нынешний оклад сохранится.

Напомним, по условиям нынешнего контракта бразилец зарабатывает 32 миллиона евро в год. Текущий сезон четвертый для Неймара в составе французского «ПСЖ».