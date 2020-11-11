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Футбол

Неймар готов продлить контракт с ПСЖ

отАндрей Огородник

Ноя 11, 2020 , ,
Неймар

Один из лучших футболистов современности Неймар может остаться в своем нынешнем клубе, несмотря на то, что в последнее время его активно отправляли в «Барселону».

Как сообщает ESPN, руководство клуба достигло предварительной договоренности с игроком. Неймар готов подписать новый, пятилетний контракт с «ПСЖ», при условии, что его нынешний оклад сохранится.

Напомним, по условиям нынешнего контракта бразилец зарабатывает 32 миллиона евро в год. Текущий сезон четвертый для Неймара в составе французского «ПСЖ».

от Андрей Огородник

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