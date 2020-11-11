Нещерет заразился коронавирусом

Юный талант киевского «Динамо» Руслан Нещерет не успев до конца насладиться местом в основном составе киевлян, как его постигла та же участь, что и его конкурентов за место в рамке.

Как сообщает официальный сайт УАФ, тестирование игроков молодежной сборной Украины обнаружило коронавирус в трех исполнителей. Помимо Нещерета, положительные тесты сдали Артем Бондаренко и Даниил Сикан из «Мариуполя». Все игроки отправились на самоизоляцию.

Напомним, учитывая Нещерета, на коронавирус в «Динамо» заразилось 14 игроков, правда, в ближайшее время в строй должны вернуться Виталий Миколенко и Денис Бойко.