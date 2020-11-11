Польша — Украина: превью, мнение букмекеров, трансляция

Десятого ноября сборная Укра ины сыграет против команды Польши товарищеский поединок. Встреча пройдет в Хожуве без болельщиков. Матч Польша – Украина должен был состояться еще 27 марта, но тогда встречу перенесли из-за начала пандемии коронавируса.

Сейчас в Польше фиксируется более 20 000 новых случаев каждого дня, а в Украине более – 10 000, но мир привыкает к таким условиям, разработаны специальные протоколы и, к счастью, футбол остается хоть на экранах. Вряд ли бы поляки и украинцы согласились сейчас проводить товарищескую встречу, но есть обязательства, из-за которых этот поединок все-таки состоится.

Для обеих тренеров это будет возможность проверить ближайший резерв перед заключительными матчами в Лиге Наций, которые пройдут в это международное окно.

Польша

Наши соседи, как и Украина, выступают в элитном дивизионе Лиги наций группе А. После четырех сыгранных туров польская сборная занимает первое место в турнирной таблице. Соперниками поляков являются Италия, Нидерланды и Босния и Герцеговина. В активе у польской сборной две победы (обе над Боснией и Герцеговиной), ничья с Италией и поражение от Нидерландов. У подопечных Ежи Бженчека семь пунктов, у Италии – 6, у Нидерландов пять, однако именно с голландцами и итальянцами в последних двух турах играть Польше, поэтому пока явного фаворита группы нет.

Во время октябрьского международного окна Польша, как и сейчас, провела три матча. Сначала в товарищеском поединке была разгромлена Финляндия 5:0, потом была ничья с Италией 0:0 на домашней арене и победа 3:0 тоже дома над Боснией и Герцеговиной. Если брать послековидный футбол, то Польша проиграла только однажды – четвертого сентября, в первом матче после возобновления игр сборных подопечные Бженчека проиграли минимально Нидерландам 0:1.

Учитывая, что поляки продолжают борьбу за выход в финал Лиги наций и большое количество игр у футболистов, которые играют в еврокубках, то тренер сборной Польши уже заявил, что намерен дать отдохнуть в игре с Украиной нескольким ключевым футболистам. Точно не сыграет против Украины лучший польский футболист Роберт Левандовски.

Украина

У Андрея Шевченко и его тренерского штаба хватает своих проблемы. Снова виной коронавирусная инфекция, которая на этот раз затронула киевское «Динамо». Сразу несколько футболистов киевской команды не смогут помочь сборной в ближайших матчах. Однако есть и позитивные новости. Вернулись в строй все футболисты «Шахтера» после болезни, а также вернулся в игру после травмы и игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко.

Скорее всего, в матче против поляков сборная Украины также не сыграет оптимальным составом, ведь, у украинцев также есть шансы выйти в финал Лиги Наций, хотя и главным заданием остается не вылететь из элитного дивизиона. Сейчас Украина занимает третье место в своей группе с шестью очками (победы над Испанией и Швейцарией). Столько же у немцев, с которыми Украине играть в субботу, на один больше у Испании. У Швейцарии только два очка, и если она проиграет испанцам в субботу, то задание минимум Украина выполнит уже перед встречей последнего тура.

После 0:4 от Испании и 1:7 от Франции в товарищеском поединком Шевченко нашел нужные слова, и Украина совсем по-другому сыграла с Германией (1:2), а потом даже победила Испанию (1:0). В матче с поляками Шевченко должен проверить ближайших резерв.

История противостояний

В своей истории команды провели семь поединков. Первые две встречи состоялись в рамках квалификации к ЧМ-2002, когда дома Украина уступила 1:3, а в гостях сыграла 1:1. В 2008 и 2010 состоялась два товарищеских поединках, на этот раз Украина дома выиграла, а гостевая встреча завершилось вничью. Дальше был отбор на ЧМ-2014 и тогда наша сборная дважды праздновала успех над своим соперником – 3:1 в гостях и 1:0 дома. В тоже время последняя встреча между командами была за поляками. В Финальной части Евро 2016 Украина проиграла всем своим соперникам в группе, в том числе и полякам – 0:1.

Ориентировочные составы

Сборная Польши: Щенсны, Кендзера, Глик, Беднарек, Реца, Гросицки, Клих, Линетти, Гуральски, Южвяк, Милик.

Сборная Украины: Лунин, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Соболь, Степаненко, Зинченко, Зубков, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук.

Мнение букмекеров

Победа Польши – 2.26

Ничья – 3.34

Победа Украины – 3.25

Арбитры

Главный арбитр: Мануэль Шюттенгрубер (Австрия)

Ассистенты арбитра: Роланд Бранднер и Роланд Ридель (оба Австрия).

Четвертый арбитр — Кристофер Ягер (Австрия).

Прогноз

Боевая ничья 2-2

Трансляция

В прямом эфире матч покажет телеканал Украина. Начало в 21:45.