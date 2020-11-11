Ребров мог возглавить варшавскую Легию

Известный украинский специалист Сергей Ребров летом 2018 года мог стать главным тренером варшавской «Легии».

По словам Реброва, переговоры с польским грандом были в активной стадии, но не сумев достичь соглашения, он принял предложение венгерского «Ференцвароша», за два года работы с которым уже вошел в историю клуба.

«С чем ассоциируется польский футбол? Если говорить о клубной системе, то с варшавской Легией. Командой, от которой каждый год ожидают выхода в Лигу Чемпионов, но по каким-то причинам, у них не получается

Информация о том, что мог возглавить Легию? Это не слухи, а правда. До того, как летом 2018 года я стал тренером Ференцвароша, у меня были переговоры с этим клубом. Почему не возглавил? Мы просто не достигли взаимопонимания»

Напомним, ранее Сергей Ребров вместе с «Динамо» дважды выигрывал чемпионат Украины и становился серебряным призером чемпионата Саудовской Аравии.