Тренерский штаб сборной Украины не рассчитывает на Ризныка и Степаненко в матче против Польши

Тренерский штаб сборной Украины по футболу определился с составом на матч против сборной Польши.

В сегодняшнем поединке точно не сыграют Тарас Степаненко и Дмитрий Ризнык, которые даже не были включены в заявку на матч. Полный список игроков заявленных на матч выглядит следующим образом:

Вратари: 1. Юрий Панькив, 12. Андрей Пятов, 23. Андрей Лунин

Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Илья Забарный, 4. Сергей Кривцов, 6. Евгений Чеберко, 13. Ефим Конопля, 16. Богдан Михайличенко 18. Валерий Бондарь, 22. Николай Матвиенко

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 11. Марлос, 14. Игорь Харатин, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 19. Александр Зубков, 20. Виктор Коваленко, 21. Евгений Макаренко

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 10. Жуниор Мораес.